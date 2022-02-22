РИАМО - 22 фев. Житель Москвы Сергей Глазов, который в конце прошлого года открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский», признан невменяемым, сообщает RT.

Диагноз поставили специалисты НИИ им. Сербского. Сам Глазов себя невменяемым не считает и с экспертами не соглашается. Он также утверждает, что открыл стрельбу, но из-за поломки пистолета убить никого не смог. Поэтому вину он признает частично.

«Они признали меня невменяемым, а я считаю себя здоровым», — сказал мужчина.

Его содержат в трехместной камере психиатрического отделения СИЗО.

ЧП произошло в МФЦ «Рязанский» 7 декабря. Конфликт начался с маски, которую его попросили надеть. Однако Глазов отказался и начал стрелять. В результате было убито 2 человека, еще 4 человека ранены, в том числе ребенок.