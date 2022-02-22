РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В молодежном центре «Победа» в Домодедове 1 марта проведут День донора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет с 09:00 до 12:00 по адресу: площадь 30-летия Победы, дом 2. Собранная кровь пойдет в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, мясные, рыбные и молочные продукты. Натощак сдавать кровь не нужно.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Утром необходимо легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.