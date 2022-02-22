РИАМО - 22 фев. Машины с гуманитарным грузом из Подмосковья продолжают уезжать в Ростовскую область на помощь гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что во вторник утром из объединенного склада в Реутове отправился еще один грузовик с гуманитарной помощью. Местные бизнесмены и общественные организации подключаются к этому процессу.

«Предприятия Подмосковья для нужд беженцев передали более 20 тонн воды, детские товары, хлебобулочные изделия, шоколад, средства индивидуальной защиты, эластичные бинты и многое другое», - написал Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте».

Брынцалов уточнил, что волонтеры-молодогвардейцы помогают сортировать товары. Они работают с утра и до позднего вечера для того, чтобы люди как можно скорее получили помощь.

«Важна в этот сложный период и моральная поддержка. Также передали водителю грузовика уникальную икону Богородицы, датированную 1914 годом. Мы вместе, и мы рядом!» - резюмировал спикер Мособлдумы.

Во вторник утром в подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с гражданами, проживавшими на территориях ЛНР и ДНР. Всего приехало более 900 человек, из них 400 детей.