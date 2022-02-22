РИАМО - 22 фев. В столице и Подмосковье на День защитника Отечества прогнозируется до плюс 4 градусов и небольшие дожди с мокрым снегом, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ночью ожидается 0 – плюс 2 градуса. Скорость ветра не превысит 12 м/с.

Также ночью и утром в Московском регионе прогнозируется гололедица. Давление будет 736-742 мм рт. ст.

Во вторник температура в столице может подняться до плюс 5 градусов. Этот день уже стал самым теплым в городе с начала зимы.