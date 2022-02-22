РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Юные каратисты клуба «Сакура» городского округа Люберцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первое место заняла Валерия Булгакова, второе — Дарья Орлова и Варвара Катрук, третье — Анастасия Королева, Алина Кувшинова и Станислав Ваделов.

Турнир проходил с 18 по 20 февраля в Одинцове. В соревнованиях участвовали 2,5 тыс. человек из 40 регионов страны.