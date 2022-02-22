РИАМО - 22 фев. В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями строящейся Троицкой линии метро «Мамыри» и «Бачуринская», сообщает пресс-служба городского комплекса градостроительной политики и строительства.

«Пройден правый перегонный тоннель от будущей станции «Мамыри» к строящейся на территории административно-делового центра в Коммунарке станции «Бачуринская» перспективной Троицкой линии метрополитена», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что работы по проходке тоннеля велись с помощью щита китайского производства «Евгения», диаметр которого составляет 6. Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от «Мамырей» до «Бачуринской» ведет щит «Дарья»

«Щит преодолел свыше 2,5 км почв из легких глин и тяжелых суглинков на глубине от 13 до 28 м и вышел в демонтажно-щитовую камеру около строящейся станции «Бачуринская», - уточнил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, проходка однопутного тоннеля проходила на территории Новомосковского административного округа вдоль Калужского шоссе от деревни Мамыри до поселений Газопровод и Коммунарка.

Кравцов отметил, что ранее щит «Евгения» был задействован в сооружении тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии Мосметро, который открылся для пассажиров в декабре 2021 года.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до городского округа Троицк, ее длина составит свыше 40 км. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения новой линии проживают более 1 млн человек, работают и учатся еще несколько сотен тысяч людей.

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