РИАМО - 22 фев. В подмосковном Ногинске, в микрорайоне Истомкино закончили ремонт поликлинического отделения. Это структурное подразделение Ногинской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Во время ремонта в медучреждении расширили площадь информационной зоны, отремонтировали коридоры, все кабинеты, поменяли осветительные приборы. Отделение полностью оснастили новой мебелью.

«Поликлиническое отделение обслуживает более 18 тыс. населения, из которых 3 тыс. – дети. Медицинская помощь должна быть не только качественной и доступной для жителей, но и комфортной», - рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что с этой целью в 2021 году в Подмосковье провели масштабную работу по ремонту объектов здравоохранения.

Записаться на прием к врачу можно на региональном портале госуслуг или по номеру «122».