РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. В городском округе Мытищи гендиректора УК оштрафовали за плохое освещение в подъезде и вибрирующий лифт, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Управляющая компания ООО УК «МСК» восстановила освещение, провела мелкий ремонт лифтового оборудования и устранила посторонние вибрации при движении кабины в четвертом подъезде новостройки по улице Стрелковой, 4 в Мытищах. Организация оперативно исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, но ее генеральный директор был оштрафован по части 2 статьи 14.1.3 за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

Тьма в подъезде и дефекты в лифтах стали причинами обращения жителя четвертого подъезда дома 2019 года постройки в Госжилинспекцию Подмосковья. Проверка на месте зафиксировала: отверстия и деформации в районе поручней в пассажирских лифтах, не работающие светильники в лифтовых и квартирных холлах и посторонние вибрации при движении пассажирской кабины одного из лифтов в районе 9-12 этажей.

Получив предписание, управляющая организация оперативно устранила все выявленные нарушения, привела в порядок лифты, наладила плавный ход кабины и освещение подъезда.

«Все эти мелкие нарушения, накапливаясь, складываются в единую картину неухоженности. С таким подходом можно очень быстро истощить ресурс даже нового дома. Поэтому управляющим компаниям, которые получают деньги за работу по содержанию общего имущества, стоит задуматься о собственном профессиональном соответствии. В противном случае – будут жалобы жителей, проверки, предписания и штрафы. И дело может кончиться потерей лицензии на управление МКД», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.