РИАМО - 22 фев. В Подмосковье на прошлой неделе был введен в эксплуатацию 21 объект, разрешения на строительство получили 40 зданий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Так, ввели в эксплуатацию 2 дома на 174 квартиры в поселке Клюквенный в городском округе Щелково, 2 дома на 90 квартир в деревне Бакеево в Солнечногорске и 5 таунхаусов в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское в Истре.

Разрешения на строительство получили 3 жилых дома: 2 дома в городском округе Красногорск и 1 дом в микрорайоне Новая Деревня в Пушкинском городском округе.



Среди нежилых объектов, получивших разрешение на строительство, можно выделить школу на 825 мест в микрорайоне Юго-Западный в Ступине, детский сад на 325 мест в поселке Битца в Ленинском городском округе, тренажерный зал в деревне Воронино в Истре.

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