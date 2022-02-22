РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. В подмосковной Балашихе пропала 49-летняя Марина Рахманова (Хацкевич), ее разыскивают с 26 января, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 49-летняя Марина Михайловна Рахманова (Хацкевич), городской округ Балашиха, Московская область. С 26 января 2022 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост женщины составляет 160 см, она худощавого телосложения. У нее черные волосы и серо-голубые глаза. Во что она была одета - неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.