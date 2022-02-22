РИАМО - 22 фев. Дорожные пробки сложностью в 8 баллов из 10 возможных образовались в Москве днем во вторник. Согласно прогнозу, в 17 часов пробки достигнут 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения в движении автомобилей традиционно наблюдаются на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце, а также почти на всех дорогах в центре города.

Сильнейшие автомобильные заторы зафиксированы на дорогах возле станций метро «Киевская», «Краснопресненская», «Марьина роща», «Таганская» и «Октябрьская». Также значительные пробки образовались на шоссе Энтузиастов, улице Стромынка, Краснопресненской набережной и Кутузовском проспекте.

Прогноз дорожной ситуации свидетельствует о том, что 8-балльные пробки сохранятся вплоть до 17 часов. После этого времени заторы достигнут 9 баллов и спадут до 7 баллов лишь к 20 часам.