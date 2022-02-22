РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Сотрудники 231 пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое занятие на территории автозаправочной станции «ГАЗПРОМНЕФТЬ», передает представитель службы.

Мероприятие проходило 21 февраля в деревне Быково Раменского городского округа. По словам начальника части Петра Черных, тушение пожаров на автозаправочных станциях требует специальной подготовки пожарных и спасателей.

«В случае возникновения возгорания на таком объекте пожарные должны быть готовы к любой нештатной ситуации. Основной частью занятия стала проработка вопросов, касающихся прогнозирования развития пожара, выявление наиболее целесообразных средств и способов тушения. В ходе занятия работники отработали действия по тушению условного возгорания на объекте хранения и выдачи топлива, а также взаимодействие с представителями администрации и инженерно-технического персонала объекта», – сказал Петр Черных.