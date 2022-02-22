РИАМО - 22 фев. «AliExpress Россия» и мобильное приложение «Город» для обладателей карты «Тройка» провели опрос и узнали, что жители столицы хотели бы получить в подарок ко Дню защитника Отечества. Так, около трети участников опроса хотели бы получить в подарок электронику и технику, сообщили РИАМО в пресс-службе «AliExpress Россия».

В ходе исследования были опрошены 75 тыс. москвичей.

Пожелания на праздник

24,6% опрошенных хотели бы получить в подарок к 23 Февраля электронику и технику. 12% респондентов хотели бы получить подарки, связанные с впечатлениями, это билеты на концерты и спектакли. 9,5% респондентов предпочли бы получить парфюмерию или косметику, 8,6% участников опроса – товары для дома.

42,7% участников опроса готовы потратить 1-5 тыс. рублей на подарки. 31% респондентов потратит на подарки до 1 тыс. рублей. 11% респондентов купят подарки на сумму больше 5 тыс. рублей.

Самые популярные подарки

Самыми популярными подарками к 23 Февраля являются сувениры, их планируют подарить 18,2% участников опроса. 15% подарят косметику или парфюмерию, 13% - электронику и технику. В число популярных подарков также вошли товары для дома, обувь и одежда, билеты на концерты и деньги. Каждый десятый житель столицы не дарит подарки на День защитника Отечества.

В первые 2 недели февраля вырос спрос на подарки с символикой праздника – в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом. Наиболее востребованы шуточные танки-органайзеры для безалкогольных напитков с отделением для чипсов и карманные термопринтеры для печати фотографий.

В 2 раза увеличился спрос на средства для бритья и ухода за бородой. Кремы для бритья стали заказывать почти в 5 раз чаще, в 7 раз чаще – средства после бритья, в 3,5 раза – триммеры.

Продажи умных часов и фитнес-браслетов перед 23 Февраля выросли в 6,8 раза, увеличился и спрос на beauty-гаджеты. Наиболее популярны автоматические дозаторы для мыла, электрические зубные щетки и ирригаторы. В 5,7 раза повысился спрос на товары для фото- и видеосъемки. Популярны квадрокоптеры с камерой и аксессуары к ним, штативы, моноподы, селфи-палки, экшн-камеры.

Отношение к празднику

72,4% участников опроса положительно относятся к празднованию Дня защитника Отечества, плохо к 23 Февраля относятся 2,5% респондентов. Около половины респондентов ассоциирует праздник с защитниками Родины, 38% ассоциируют этот день с праздником всех мужчин. Десятая часть респондентов называет этот день поводом для официального выходного.

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