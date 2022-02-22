РИАМО - 22 фев. Жители Москвы сообщили о мужчине, который предоставлял фотоуслуги с совой на Новом Арбате. Животное изъяли, а в отношении правонарушителя возбудили административное дело, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Горожане обратились в ведомство с сообщением, что по вечерам мужчина фотографировал прохожих с совой на Новом Арбате. Специалисты экологического контроля приступили к ежедневному дежурству. 17 февраля правонарушитель был задержан.

У мужчины не было документов, которые бы подтверждали происхождение совы и законность владения ей. Птицу изъяли и направили в Центр передержки и реабилитации диких животных, где созданы подходящие для нее условия.

Сова имела заметные повреждения, у нее практически не было хвостового оперения. Специалисты центра оказывают ей необходимую помощь.

Все птицы отряда совообразные относятся к редким и исчезающим объектам животного мира. Они подлежат особой охране.

От пребывания в местах массового скопления людей совы могут испытывать большой стресс, который приводит к заболеваниям и гибели животных. Птенцы сов могут пострадать от того, что многие люди гладят их, так как оперение птиц еще не выросло в полной мере. Кроме того, сохраняется вероятность заражения болезнями, которые являются общими для птиц и людей, например, птичий грипп.

Фотографы должны иметь документы, которые подтверждают законность происхождения и владения птицами и ветеринарный паспорт на них, а сама птица должна быть окольцована или чипирована. Отсутствие документов является нарушением административного и уголовного кодексов РФ.