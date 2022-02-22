РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Члены партии «Единая Россия» в Люберцах в рамках Дня зимних видов спорта подарили спортивный инвентарь участникам лыжной гонки имени Лазутиной и подопечным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Три комплекта лыж в ходе проведения региональной акции «Спорт каждый день» подарили воспитанникам Люберецкого центра социальной реабилитации для несовершеннолетних. Инвентарь привезли исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев и руководитель общественной приемной «Единой России» Ашот Маргарян.

«Трое мальчишек 12, 10 и 9 лет мечтали принять участие в этой масштабной детской спартакиаде пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Соревнования проводятся в Одинцове уже четвертый год для воспитанников детских домов. По просьбе ребят и директора центра Елены Каменковой мы приобрели все необходимое», - сказала председатель люберецкого совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

Николаев добавил, что партийный проект «Детский спорт» поддерживает стремление юных спортсменов к росту и новым достижениям.

«Мальчики находятся под временной опекой центра в связи с трудной жизненной ситуацией в семьях. Они впервые участвовали в подобных соревнованиях. Первыми к финишу им не удалось прийти, но восторг в детских глазах показал, что своих личных целей они достигли. И мы радуемся вместе с ними», - сказала Каменкова.

В этом году в лыжне участвовали порядка 170 детей из 39 семейных и социальных центров Московской области. По итогам лыжного забега юные спортсмены получили медали и призы.