РИАМО - 22 фев. Серия бесплатных спецпоказов военных фильмов пройдет в культурных учреждениях Балашихи, Королева, округа Пушкинский, Реутова и Солнечногорска с 22 по 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках социально-просветительских мероприятий зрители смогут бесплатно посмотреть картину режиссера Андрея Богатырева «Красный призрак» и фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной.

Показы пройдут в ДК «Саввино» в Балашихе, в библиотеке №14 в Королеве, в СДК «Ельдигинский», ЦСДК «Степаньковский», ДК «Дальний», ДК «Импульс», ДК «Современник» и ДК «Ашукино» в городском округе Пушкинский, в Центральном городском парке Реутова и в ЦСДК «Ложки» в Солнечногорске.

Помимо бесплатных мероприятий на больших экранах двух площадок Одинцовского городского округа – КЦ им. Любови Орловой и кинотеатра «Октябрь» – состоятся показы отреставрированной киноленты «Освобождение: Огненная дуга» – первого фильма масштабной военной киноэпопеи режиссера Юрия Озерова, повествующего о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года. Вход на мероприятия будет по билетам.