РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Спасатели Балашихи предупредили жителей округа о непрочности льда на водоемах, а рыбакам рекомендовали закончить сезон подледной охоты, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают следить за безопасностью на 52 водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места. По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадима Беловошина, с повышением температуры воздуха прочность льда резко падает.

«Днем температура воздуха стабильно превышает 0 градусов, что способствует таянию снега на поверхности водоемов. Лед наполняется талой водой, что снижает его прочность в разы, а также ускоряет его таяние. Спасатели осмотрели 52 водоема региона и обнаружили 16 мест с опасной толщиной льда», - сказал Беловошин.

Он добавил, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют закончить сезон подледной охоты.

«Сейчас на водоемы Подмосковья выходить крайне опасно. Можно запросто провалиться в мягкий и тонкий лед. Спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками, напоминают им о правилах безопасного поведения», - заключил Беловошин.