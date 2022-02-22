РИАМО - 22 фев. В День защитника Отечества в Подмосковье будут бесплатно работать государственные и муниципальные музеи. В их числе «Новый Иерусалим» в Истре, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что музеи также можно будет бесплатно посетить и в Международный женский день.

Так, бесплатно можно будет посетить Зарайский кремль, музей-заповедник «Усадьба Мураново» им. Тютчева в округе Пушкинский, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину, музей-заповедник Чехова «Мелихово» в Чехове, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина в Одинцовском округе, Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока недалеко от Солнечногорска.

Кроме того, будут бесплатно работать в праздники музей «Новый Иерусалим», Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей в Черноголовке, Московский областной музей народных художественных промыслов в Мытищах.

Для бесплатного посещения нужно получить билет по акции в кассе культурной организации. Рекомендуется заранее посмотреть афишу мероприятий, так как некоторые экспозиции и экскурсии будут платными – для них нужно купить электронные билеты.

Посещение экспозиций организовано с соблюдением мер против коронавируса.

23 февраля бесплатно будут работать и пункты проката в региональных парках.

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