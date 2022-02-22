РИАМО - 22 фев. С начала 2022 года парки Московской области проверили свыше 3 тыс. раз с помощью приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Эта платформа помогает практически в режиме онлайн оценивать порядок на территории парковых зон. Недочеты направляются на доработку исполнителям. Его создали в 2017 году. Проверки проходят в 46 городских округах. Ответственные 4 раза в неделю осматривают территории парка по чек-листу в мобильном приложении.

Выявленные нарушения устраняются. Онлайн-отчет с фотографиями, подтверждающими работу, отправляется на проверку в Минкультуры Подмосковья. Некачественно выполненные задания возвращаются на доработку исполнителям.

«Сейчас в Московской области на цифровой контроль взято порядка 5 млн объектов. Приложение регулярно дополняется новыми направлениями. С ноября 2021 года с помощью мобильного приложения отслеживается порядок в подмосковных парках. В 2022 году проведено уже более 3 тыс. проверок. Лидером по количеству выполненных заданий является городской округ Истра», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

При проведении контроля за состоянием парка ответственный обращает внимание на освещенность, качество уборки снега, урн, туалетов.