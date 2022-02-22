РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 фев. В подмосковном Щелкове за прошедшие сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 401 случай инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 060 случаев Covid-19.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 928 168 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 074 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 787 537 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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