РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. 6 марта в городском округе Мытищи пройдут масленичные гуляния, жителей и гостей округа ждут яркие представления, вкусные угощения и веселые игры на лучших площадках, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Мытищинском лесопарке в 11:00 для детей пройдет лыжня «Ладушки-оладушки». Ребята и их родители смогут поучаствовать в мастер-классах и попробовать бесплатные угощения.

В центральном парке культуры и отдыха в 11:30 начнутся масштабные гуляния «Конопатый день!». Гостей праздника ждут интерактивные программы, представления от мытищинских театров, зимние народные забавы и вкусные угощения.

Праздник пройдет сразу в нескольких локациях: центральный вход, амфитеатр, площадь ДК «Яуза».

В деревне Юдино в 11:00 состоится фестиваль «Казачья гульба - 2022». Участников праздника ждет насыщенная интерактивная программа с активными играми, выступление народных песенных коллективов, традиционные проводы зимы.

В ЦДК «Марфино» в 16:00 жителей ждет развлекательная программа «Ком да карагод». Гости смогут поучаствовать в ярких мастер-классах и насладиться концертной программой. А для юных гостей подготовлена интересная интерактивная программа.