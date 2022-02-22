РИАМО - 22 фев. Накануне Дня защитника Отечества сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели для школьников «Уроки мужества», сообщает пресс-служба ведомства.

В городском округе Пушкинский со студентами Российского государственного университета туризма и сервиса прошла лекция-беседа о патриотизме и защите Родины. Росгвардейцы рассказали ребятам о подвигах участников Великой Отечественной войны и об общественных организациях, которые работают в сфере патриотического воспитания.

В Красногорске сотрудники ведомства посетили лицей №10, там они рассказали пятиклассникам, как важно любить и беречь свою Родину. В Волоколамске росгвардейцы стали участниками военно-патриотических игр «Солдаты мира».

Еще один «Урок мужества» прошел в городском округе Клин. Там правоохранители встретились с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный».

«Мы стараемся, чтобы мероприятия, которые мы проводим для ребят, были интересны и полезны. Работа с молодежью для нас остается одной из приоритетных задач, ведь таким образом мы совершаем работу во благо будущего нашей страны», – отметил заместитель начальника ГУ Росгвардии по Подмосковью, полковник полиции Алексей Разбойников.

Кроме того, мероприятия состоялись в Королеве, Раменском и других городских округах Московской области.