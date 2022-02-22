РИАМО - 22 фев. На территории столицы и Подмосковья до 21 часа вторника действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой области.

Во вторник в регионе облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки. Юго-западный, южный ветер может усиливаться порывами до 15 м/c. Температура может подняться до полюс 5 градусов.