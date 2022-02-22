РИАМО - 22 фев. В 13 субъектах РФ свыше 300 участников долевого строительства смогут получить денежное возмещение. Общий размер выплат превысит 788 млн рублей, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

После решения Наблюдательного совета Фонда развития территорий о завершении строительства граждане, которые вошли в реестры требований дольщиков (РТУС), могут претендовать только на получение денежной выплаты. Такие решения уже приняты в отношении 310 дольщиков.

«Размер компенсации соответствует рыночной стоимости жилья на аналогичном этапе строительства. Эта сумма рассчитывается на дату Наблюдательного совета, поэтому важно, чтобы граждане быстрее обращались за деньгами», – заявил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Он отметил, что стоимость квартир постоянно растет. От того, как быстро обратятся граждане, зависит, как скоро они смогут приобрести новое жилье.

Общий размер выплат составит 788 млн рублей. Средства получат граждане, которые вошли в РТУС после решения о завершении строительства, по объектам 23 застройщиков. В Московской области дольщики смогут получить выплаты по домам 5 компаний: ЗАО «Подольский ДСК», ЗАО «ДВМ Группа», ООО «Даналит», ООО «Компания Промсервис» и ООО «СтройКомфорт».

Фонд развития территорий сообщит гражданам, когда можно будет подать документы, чтобы получить соответствующие выплаты.