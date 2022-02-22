РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. Толщина льда на водоемах городского округа Мытищи продолжает уменьшаться в связи с плюсовыми температурами, сообщается на сайте администрации горокруга.

Выход на лед становится все более опасным.

У деревни Новоалександрово на Клязьминском водохранилище толщина льда во вторник составляет 30-40 сантиметров. На Пяловском водохранилище у деревни Никульское толщина льда составляет 35-45 сантиметров.

От 28 до 40 см варьируется толщина льда на Пироговском водохранилище у деревни Подрезово. На канале имени Москвы вблизи деревень Витенево и Драчево минимальная толщина льда находится в пределах 2-4 см. Такая же ситуация у берегов реки Яуза в черте города. На большей части русла лед отсутствует.