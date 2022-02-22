РИАМО - 22 фев. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось. Тем не менее, медики пока не пускают к нему, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», – отметил Володин.

Он выразил надежду, что Жириновский вернется к участию в заседаниях Госдумы весной.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ. В партии заявили, что политик чувствует себя нормально и дает дистанционные распоряжения.

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку>>