РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили незаконную перепланировку в квартире трехэтажного дома №6А на улице Льва Толстого в Люберцах, сообщает пресс-служба ГЖИ.

Нарушение выявили во время проверки жалобы хозяина на работу сотрудников АО «Мособлгаз». Мужчина сообщил, что представители газовой службы отключили водонагреватель.

Как выяснилось при рассмотрении жалобы, сотрудник «Мособлгаза» отключил газовую колонку в квартире заявителя, когда обнаружил, что работы по перепланировке квартиры привели к нарушению циркуляции обмена воздуха, кратности воздухообмена и в конечном итоге работы системы вентиляции.

В ходе проверки инспекторов и управляющей компании «ЛГЖТ» выяснилось, что проект квартиры хозяин изменил, демонтировал перегородку между кухней и коридором и объединил комнату с балконом. Разрешений на эти действия у него не было. Собственнику квартиры выписали штраф в размере 2,5 тыс. рублей, предусмотренный частью 2 статьи 7.21 КоАП РФ.

Для того, чтобы вернуть квартиру в исходное состояние, администрация муниципалитета обратилась в суд с соответствующим иском.

«Результатом судебной тяжбы вполне может стать продажа квартиры с публичных торгов. Причем собственнику выплатят только ту часть полученной суммы, что останется после приведения помещения в первоначальный вид. Самовольные перепланировки чреваты непредсказуемыми последствиями. Чтобы работы были безопасными для всех, необходимо получать на них разрешение экспертов», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.