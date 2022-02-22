РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Во вторник более 70 жителей Балашихи вместе с ветеранами и юнармейцами почтили минутой молчания павших воинов и возложили цветы к Обелиску Славы в сквере Победы микрорайона Железнодорожный, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В торжественном митинге в честь Дня защитника Отечества также приняли участие ветеран ПВО, летчик-снайпер, полковник Василий Георгиади, председатель Совета ветеранов Балашихи, подполковник в запасе Юрий Богомаз, руководитель местного исполкома «Офицеров России» Розалия Абатурова, депутат городского Совета депутатов Рустам Фахрисламов.

«Уважаемые ветераны, дорогие ребята поздравляю вас c наступающим Днем защитника Отечества - 23 февраля. День, посвященный подвигу русского солдата. Сегодня мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, благодарим ветеранов военной службы, действующих офицеров, кто продолжает нести службу и защищать нашу Родину. Желаю вам здоровья, успехов и мирного неба над головой», - сказал Ефимов.

Ветеран ПВО, летчик-снайпер, полковник Василий Георгиади поблагодарил ребят из патриотического объединения Юнармия за сохранение традиций и помощь в проведении Уроков мужества в школах Балашихи.

«Именно ваше поколение будет развивать нашу страну, приумножать ее богатства, охранять ее. Берегите нашу Родину, изучайте историю и помните тех, кто отдал свою жизнь за свободу», - отметил Георгиади.