РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Трое воспитанниц студии эстрадного танца «Колорит» взяли три призовых места среди кадетов, а Игорь Моисеев победил в номинации «Самое эффектное выступление» на открытом межрегиональном турнире по показательной фланкировке казачьей шашкой «Патриот-2022». Об этом сообщила руководитель студии эстрадного танца «Колорит» Юлия Чередниченко.

20 февраля в культурном центре «Салют» в Москве прошел открытый межрегиональный турнир по фланкировке «Патриот–2022». Всего в турнире приняли участие 33 конкурсанта из пяти регионов России. Подольск представляли пять человек. Состязания прошли в четырех категориях: кадеты 14-16 лет, юниоры 17-21 год, начинающие 21 год и старше, профессионалы от 21 года и старше.

Воспитанницы студии эстрадного танца «Колорит» в категории «кадеты 14-16 лет» показали хорошую подготовку и заняли весь пьедестал. У Александры Зубковой первое место, Ангелины Михеевой - второе, Софии Бакалдиной - третье место.

Моисеев увлекался холодным оружием и фланкировкой (жонгляж казачьей шашкой). Создал в Подольске трюковую группу «Стрелков хутор». Группа выезжала с гастролями в Англию, Болгарию, Румынию. Часто делает показательные выступления в Москве и области, показывает казачью лезгинку, фланкировку, сабельный бой, работу с арапником (длинным кнутом), метание ножей.

В награждении принял участие начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества, председатель Союза казачьей молодежи России Василий Кошмар. Участницы приняли поздравления и напутственные слова от руководителя секретариата Московского отделения Всемирного русского народного собора Олега Сытова. Также получили тренировочные шашки от партнера мероприятия.