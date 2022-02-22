РИАМО - 22 фев. Температура в Москве во вторник поднялась до плюс 4,1 градуса, таким образом, 22 февраля стало самым теплым днем в мегаполисе с начала зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым теплым днем зимы в городе было 17 февраля (плюс 3,5 градуса). Сегодня температура превысила прежнюю на 0,6 градуса.

В текущем феврале в столице установилась не по сезону теплая погода. Сейчас средняя температура с начала месяца превышает норму по климату свыше чем на 5 градусов.

Точное значение максимальной температуры вторника и нового рекордного максимума текущей зимы можно будет узнать после 21 часа. Именно тогда синоптики снимут показания с максимальных термометров в городе.