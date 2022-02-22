РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. Во вторник в городском округе Мытищи прошло торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Отдать дань почтения героям страны, защитникам Родины пришли ветераны, родственники военных, военнослужащие, юнармейцы, представители окружной администрации.

«Мы поздравляем ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Всех тех, кто работал и жил во время наверное самой кровопролитной войны в нашей истории. Эти страшные события забыть нельзя, практически в каждой семье потеряли родных и близких», - сказала ВРИП главы Мытищ Юлия Купецкая.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Вечный огонь».

«Военнослужащие, правоохранительные органы, сотрудники спасательных служб защищают нас, наши семьи, наших детей. Трудятся и рискуют жизнью для того, чтобы мы спокойно жили. И это действительно наши защитники, те, кто обеспечивает наше мирное время и голубое небо над головой», - добавила Купецкая.