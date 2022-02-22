РИАМО - 22 фев. Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку на круглом столе о регистрации и маркировке домашних животных обсудил введение в закон дополнительных статей о стерилизации домашних животных, а также о введении запрета на оставление питомцев в потенциальной опасности, сообщила член экспертного совета при Мособлдуме Юлия Бросалина.

«Предлагаем рассмотреть и добавить в законопроект пункт об обязательности стерилизации домашних животных не племенного разведения, статью о введении ограничения в виде запрета на разведение животных в квартирных условиях и дальнейшую продажу», – заявила Бросалина.

Она добавила, что также необходимо ввести статью о недопустимости оставления животного в потенциальной опасности более чем на 1-5 минут в летний зной и зимний мороз, а именно на привязи в общественных местах – у магазинов, школ, детских площадок и приютов.

Также было предложено рассмотреть штрафные санкции для владельцев, которые нарушили один из этих пунктов.

«Это позже <…>, это надо, конечно, все еще проанализировать сейчас, пока не готова сказать <…>, мы рассмотрим предложение», – сказала начальник управления правового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Елена Соловьева.

Юлия Бросалина настояла на скорейшем рассмотрении этого предложения, потому что на данный момент вопрос стерилизации стоит достаточно остро.

«Все с вами прекрасно понимаем, где у нас впоследствии котятки и щенки оказываются, тем самым пополняя ряды бездомных животных», – подчеркнула Бросалина.

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