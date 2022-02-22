РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 фев. В подмосковном Королеве открыли пункт сбора помощи для беженцев из Донбасса, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В связи со сложившейся обстановкой на юго-востоке Украины Общественная палата Королева совместно с администрацией города и международным благотворительным фондом «Окно в мир» организует в городском округе Королев сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Собирать гуманитарную помощь волонтеры будут на улице Дзержинского, 7 в благотворительном фонде «Надежда» с четверга по воскресенье с 12:00 до 16:00.

Беженцев разместили в лагере «Родник» и первая машина с помощью уже отправлена.

Принести можно детское питание, в том числе и сухие молочные и безмолочные смеси, пластиковую посуду, постельное белье, средства по уходу за пожилыми людьми, средства личной гигиены, одежду для взрослых и детей, канцелярские принадлежности, средства личной защиты.

Предметы гуманитарной помощи должны быть новыми в целых упаковках с этикетками. Продукты питания с длительным хранением должны быть с действительным сроком годности.