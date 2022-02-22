РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. Управляющая компания ООО «УК «Гюнай», работающая на территории городского округа Домодедово, погасила задолженность на сумму более 45 млн рублей за воду и тепло перед МУП «Домодедовский водоканал» и МУП «Теплосеть», сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Расчеты управляющей компании «Гюнай» с поставщиками ресурсов жилищные инспекторы проверили по требованию Домодедовской городской прокуратуры.

Предоставленные акты сверки взаиморасчетов подтвердили задолженность по многоквартирным домам, включенным в договоры снабжения с МУП «Домодедовский водоканал», в сумме 5 млн 143 тыс. 164 рубля, а с МУП «Теплосеть» - в 40 млн 116 тыс. 598 рублей.

Инспекторы предписали ООО «Гюнай» в течение 2 месяцев принять меры, чтобы рассчитаться с долгами. По истечении этого времени управляющая компания отчиталась о перечислении на счета ресурсоснабжающих предприятий всей суммы долга.