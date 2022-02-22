РИАМО - 22 фев. Собак и кошек стоит обязательно регистрировать и маркировать, чтобы решить вопрос с появлением бездомных животных, сообщила член экспертного совета при Мособлдуме Юлия Бросалина.

В комитете Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку в ходе круглого стола, посвященного регистрации и маркировке домашних животных, обсудили возможность определения перечня домашних животных, подлежащих обязательной регистрации и маркировке.

«В России действительно остро стоит вопрос безнадзорных животных, как собак, так и кошек. Они не появились на улице просто так, <…> поэтому мы считаем обязательным внести в перечень и кошек, и собак», - рассказала Бросалина.

Она отметила, что маркировать кошек и собак необходимо вне зависимости от породы.

«Проблема с безнадзорными кошками в 2019-2020 годах росла в геометрической прогрессии. Это не то, что кошка бегает и на нее жалуются, кошки нападают, кошки атакуют целые подъезды, целые подвалы», - подчеркнула руководитель группы агропромышленного комплекса контрольного управления администрации городского округа Мытищи Ольга Бибикова.

Она поддержала идею того, что необходимо вносить в перечень собак и кошек, а не только собак, как это на практике уже осуществляется в Бурятии.

В то же время начальник управления правового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Елена Соловьева считает, что пока стоит ввести обязательную регистрацию только собак.

«На сегодняшней момент хотелось бы остановиться на обязательной регистрации собак и добровольной кошек, мы ее не исключаем, мы ее безусловно оставляем и в дальнейшем будем смотреть на практику применения и уже подходить более глобально», - пояснила Соловьева. ​​