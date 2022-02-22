РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. В Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе во вторник завершился конкурс рисунков «Самый смешной тигр» среди юных пациентов детского отделения медучреждения. Победителям вручили грамоты и подарки, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

По словам заместителя главврача по медицинской части МООД Николая Уразовского, участие маленьких пациентов в творческих конкурсах помогает им отвлечься от болезни, придает сил, уверенности, действует как лекарство, которое идет на пользу лечению.

«Учитывая, что 2022 год - год Тигра, нами был предложен конкурс на лучший рисунок тигра. Было разыграно несколько номинаций. Среди них не только «Самый смешной тигр», но и «Самый веселый тигр», «Самый счастливый тигр», «Самый улыбчивый тигр», «Самый забавный тигр» и тд. Всего на конкурс было представлено 19 рисунков. Все они были удостоены своей номинации, ведь для нас было главным отметить каждого ребенка», - сказал Уразовский.

Он добавил, что возраст участников - от 3 до 17 лет. В состав жюри вошли лечащие врачи, представители общественных организаций, фондов, организаторы. Всем победителям вручили грамоты и занимательные подарки.

7-летняя Маша Стась из Каширы находится на лечении в МООД вместе с мамой Светланой с октября 2021 года. У нее острый лимфобластный лейкоз. Она проходит очередной курс химиотерапии и ей предстоит лечение еще в течение 2 лет. Она надеется и верит в то, что обязательно выздоровеет. Ей вручили подарки и грамоту в номинации «Самый веселый тигр».

«Нарисовать рисунок мне помогала мама. Я очень старалась и у меня получился такой веселый тигр, у которого глаза смотрят в разные стороны, а еще он показывает язык», - сказала Маша.

Впереди у самых маленьких пациентов подготовка к очередному конкурсу в честь Международного женского дня, когда они будут поздравлять своих мам.

В 2022 году в МООД запланирована организация Центра детской онкологии Московской области. Он будет состоять из 2 онкологических отделений: химиотерапии и гематологии и хирургических методов лечения. Также в него войдет центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь планируют организовать детскую реанимацию и блок психологической помощи для пациентов и их родителей. В составе центра будет и действующая школа для детей.

За год в детском отделении №7 МООД в Балашихе проходят лечение более 2 тыс. пациентов. Из этого числа около 200 – первичные: дети с острыми лейкозами и дети со злокачественными образованиями органов.