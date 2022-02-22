РИАМО - 22 фев. В квартире дома в Сергиево-Посадском округе с колото-резанными ранениями обнаружен труп человека 1982 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Убийство совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан сожитель жертвы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее тело мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружил в одном из домов микрорайона Николо-Архангельский в Балашихе.

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