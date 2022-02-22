РИАМО - 22 фев. Подмосковье располагает достаточным количеством специалистов, работающих в сфере туризма. По достопримечательностям региона проводят экскурсии свыше 1 тыс. гидов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Все экскурсоводы Подмосковья обязаны проходить аттестацию. Закон о создании в регионе аттестационной комиссии вступил в силу в 2022 году.

Сведения об экскурсоводах и гидах должны добавляться в федеральный реестр. Кроме того, регламентирована форма нагрудной идентификационной карточки специалистов.

В 2021 году Подмосковье получило премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler в номинации «За развитие туризма в новых реалиях».

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