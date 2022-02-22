РИАМО - 22 фев. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО «МТС». Компанию подозревают в необоснованном повышении стоимости услуг в среднем на 9,5%, сообщается на сайте ФАС РФ.

В январе 2022 года услуги компании подорожали для более чем 28 млн абонентов. Организация объяснила это ростом затрат, однако подтверждений роста расходов, которые были бы достаточным основанием для повышения тарифов, не предоставила.

Ведомство посчитало, что подорожание услуг МТС нарушает интересы потребителей, так как технологического, экономического или иного обоснования для этого нет.

В отношении ПАО «МТС» ФАС России возбудило антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

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