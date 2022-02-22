РИАМО - 22 фев. В Госдуме РФ ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Этот путь позволит прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу и принести мир, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Документы накануне вечером подписал российский президент Владимир Путин. Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля, когда ДНР и ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских военных.

«Ровно 8 лет назад на Украине произошел государственный переворот. В этом корень проблемы, возникшей в Донбассе.

У двух президентов — Порошенко и Зеленского — были возможности и время реализовать Минские договоренности.

Но этого сделано не было», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что лидеры Украины больше думали о сохранении личной власти, чем о гражданах своей страны.

«Россия за годы после распада СССР многое сделала, чтобы помочь Украине стать суверенным государством: заплатила долги Советского Союза, поставляла энергоресурсы по сниженным ценам и многое другое», — добавил он.

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