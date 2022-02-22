РИАМО - 22 фев. Инвестор построит для столицы детский сад на 235 мест в составе ЖК «Митинский лес», решение приняли во время заседания градостроительно-земельной комиссии города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый объект появится вблизи села Рождествено (СЗАО).

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что договор будет заключен с АО «Специализированный застройщик «ПФК».

В договоре пропишут параметры и порядок передачи построенного объекта в собственность города.

«Инвестор обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – рассказала Пятова.

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