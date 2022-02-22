РИАМО - 22 фев. Фестиваль и конкурс солдатской каши пройдут в Военно-техническом музее в селе Ивановское в городском округе Черноголовка 23 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Программа мероприятия включает в себя проведение конкурса «Солдатская каша», игровую программу «Февральский десант», а также дегустацию каши и чая, приготовленных в полевой кухне.

Вход на мероприятие доступен всем желающим. Организаторы рекомендуют гостям приходить в теплой и удобной одежде и отмечают, что фестиваль подходит для семейного отдыха.

Фестиваль начнется 23 февраля в 12:00 по адресу: городской округ Черноголовка, село Ивановское, строение 1, Военно-технический музей.

Что подарить на 23 Февраля: 8 интересных идей>>