РИАМО - 24 фев. Эксперт-эколог Юрий Коробов назвал перепотребление пищевых продуктов глобальной экологической угрозой. С этой проблемой также тесно связан вопрос переработки упаковочных материалов, пишет журнал «Вокруг света».

Пластиковая упаковка уже давно признана врагом экологии - пластик обвиняют в загрязнении окружающей среды, изменении климата и сокращении биоразнообразия. Необходимость сортировать и перерабатывать такой мусор осознается населением все острее. В особенности это понимают жители островов. Эколог Юрий Коробов побывал на острове Тенерифе и познакомился с местным опытом защиты экологии.

К примеру, чтобы жители могли максимально отказаться от воды в пластиковой упаковке, на Тенерифе повсеместно установили кулеры с питьевой водой, которую можно наливать в собственные бутылки, что позволяет не только минимизировать использование пластика, но и экономить на покупке воды в супермаркете.

«Посетив остров Тенерифе с рабочим визитом в этом году, я увидел, как далеко пошли власти на острове в программе сохранения экологии и уменьшения потребления продовольствия. У посетителей крупных супермаркетов есть возможность не покупать, к примеру, целую курицу, а взять половину или даже четвертую часть. Таким образом, человек может позволить себе не приобретать продукты впрок, не вынужден замораживать или даже выбрасывать остатки приготовленного блюда», - отметил эксперт-эколог Юрий Коробов.

Согласно статистике, на одного человека приходится 121 кг выкинутых в мусор пищевых продуктов в год. К перепотреблению приводит желание закупиться впрок или по акции, незнание своих истинных пищевых предпочтений. Сократить количество пищевых отходов позволяет покупка свежеприготовленных полуфабрикатов, при этом вся упаковка отправится на переработку благодаря привычке к раздельному сбору мусора.

«Настало время разобраться в причинах, которые приводят к перепотреблению. К сожалению, никакие природные ресурсы не восполняются сами собой, и наш общечеловеческий долг – не усугублять экологические проблемы, а делать все, что в наших силах, для спасения нашей планеты», - подчеркнул эколог Юрий Коробов.



