РИАМО - 22 фев. Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку на круглом столе о регистрации и маркировке домашних животных обсудил возможность введения общей базы данных для зарегистрированных домашних животных, сообщила начальник управления правового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Елена Соловьева.

«На сегодняшний момент федеральная база такая существует, но, к сожалению, сейчас <…> ее тестируют», - сказала Соловьева.

Руководитель группы агропромышленного комплекса контрольного управления администрации городского округа Мытищи Ольга Бибикова предложила ввести в базу разделение на три вида доступа – для инспекторов, ветеринаров и обычных граждан.

«Три зоны доступа, три вида доступа – полный только для определенных специалистов, которые через закрытый доступ могут туда зайти, это инспекторы и министерство сельского хозяйства», - отметила Бибикова.

Она подчеркнула, что также необходим закрытый доступ для ветеринаров и приютов, а также доступ для граждан, в котором будет отображаться минимальная информация о питомце.

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