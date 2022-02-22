РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 080 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2060 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 928 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 074 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 787 537 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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