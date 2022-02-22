РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Председатель совета депутатов городского округа Подольск Николай Пестов попросил предприятия и предпринимателей округа помочь беженцам из ДНР и ЛНР, людям нужны тепловые пушки и одеяла, средства гигиены. Об этом сообщили в горсовете округа.

В городском округе Подольск по инициативе партии «Единая Россия» открыт пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик жителей. Он действует в Волонтерском центре, расположенном в Молодежном центре «Максимум» на улице Ульяновых, 1 с 10:00 до 20:00. Добровольцы формируют первый груз гуманитарной помощи для отправки в пункты временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

«Эвакуированным жителям необходимы средства личной гигиены, детское питание, бутилированная вода и продукты – в целях безопасности они должны быть герметично упакованы и иметь длительный срок хранения; постельное белье, одеяла и тепловые пушки. Прошу предприятия промышленности и торговли, частных предпринимателей, всех неравнодушных подольчан откликнуться!» - сказал Пестов.

Телефон пункта приема гуманитарной помощи: 8(496)750-04-93.