РИАМО - 22 фев. Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку на круглом столе принял решение предложить законопроект о регистрации и маркировке домашних животных для рассмотрения на заседании регионального парламента в втором квартале 2022 года, сообщил председатель комитета Сергей Керселян.

Он уточнил, что борьба с явлениями, когда собаки могут нанести ущерб человеку или другому животному, будет очень сложной до тех пор, пока каждая собака не будет регистрироваться.

Правительство Московской области будет определять перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, не вошедшие в него питомцы будут регистрироваться на добровольной основе. К полномочиям регионального Минсельхоза предлагается отнести организацию обеспечения регистрации домашних животных, а органам местного самоуправления предстоит определять места площадок для выгула питомцев. Информация о таких площадках должна быть в открытом доступе.

Помимо этого, предлагается ввести и установить правила регистрации, выгула и перевозки домашних животных, введения особых условий, которые обеспечат безопасность граждан от причинения вреда их жизни и здоровья со стороны питомцев других людей.

По словам Керселяна, депутаты Мособлдумы будут этой проблемой до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для всех на улицах.

Депутат добавил, что во втором квартале 2022 года планируется выйти на заседание Мособлдумы с этим законопроектом.​