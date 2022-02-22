РИАМО - 22 фев. Теперь жители столицы могут быстро оплатить парковку в приложении «Метро Москвы». Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем единый удобный цифровой инструмент, благодаря которому пассажиры могут с комфортом использовать возможности транспортной системы столицы. Запуск оплаты парковок в приложении «Метро Москвы» поможет пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время», – отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он также добавил, что теперь в одном приложении жители могут построить любой маршрут, купить билет на автобус дальнего следования, оплатить проезд и парковку.

Еще приложение дает возможность удаленно покупать любые билеты на «Тройку», оплачивать проезд с Face Pay, использовать виртуальную «Тройку» в Google Pay и Samsung Pay и многое другое.