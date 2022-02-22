РИАМО - 22 фев. Главам подмосковных городских округов, где разместят прибывших из Донбасса беженцев, необходимо организовать все на должном уровне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. На нем приехали свыше 900 человек. Жителей Донбасса встретили главы муниципалитетов, в которых по поручению Воробьева подготовлены специальные пункты для размещения. Людей доставляют в детские лагеря и оздоровительные центры городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

«Минсоцразвития у нас традиционно участвует в подготовке мероприятий, Минздрав задействован, ну, самое главное, главы. Они, как никто, отвечают за то, чтобы в местах размещения все было организовано на должном уровне», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, с беженцами активно работают добровольцы. Они сопровождают прибывших, отвечают на их вопросы. Всего задействовано около 300 волонтеров.

«957 человек приехало. Больше половины, почти 500 человек - это дети и те, кто их сопровождали. Мамы, бабушки, есть мужчины старшего поколения», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что один из прибывших беженцев отмечает сегодня 80-летие. Мужчину поздравили с юбилеем прямо на перроне.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства назвал это решение давно назревшим. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса. Глава региона отметил, что необходимо проявить заботу о людях.

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