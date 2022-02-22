РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 фев. В подмосковном Королеве поздравили фельдшеров с их профессиональным праздником, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

21 февраля в День фельдшера России члены общественной палаты Королева поздравили медиков с профессиональным праздником. В Королевской горбольнице общественники поздравили фельдшеров муниципальной системы здравоохранения и вручили им благодарственные письма, цветы, а также пожелали медикам сил, здоровья, мирного неба и семейного благополучия.

21 февраля в России отмечается День фельдшера. В России фельдшеров готовили с XVIII века. Это были нестроевые чины, которые проходили обучение при госпиталях, а затем в XIX веке стали создавать и специальные школы. После появления в России земской медицины, фельдшер стал знаковой фигурой гражданского здравоохранения.